葉宜津力挺選總統 賴清德盼「派系休兵、組織不要動員」

2019-04-21 14:41

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取連任的立委葉宜津今天在台南新營成立全國第一個總統、立委初選聯合後援會，賴清德後援會總會長、知名電台主持人志明及賴的多位子弟兵也到場力挺葉宜津，而葉也公開力挺賴清德。對此，賴清德今天重申民進黨的黨公職可以不必表態，他希望派系休兵、組織不要動員，大家進行一場君子之爭。

賴清德今天在台南出席一場簽書會，熱情支持者大排長龍，立委葉宜津也到場相挺。

對於葉宜津表態相挺，賴清德表示，這次黨內總統初選，為了避免在初選當中洐生出問題，他有公開呼籲民進黨的黨公職可以不必表態，派系休兵、組織不要動員，大家就利用初選的平台，講自己的理念和治國的藍圖，輸的人支持贏的人，大選時團結一致，相信這樣能獲得國人的支持，團結打贏選戰。

對於，台南立委第一選區，民進黨內競爭激烈，多位子弟兵力挺葉宜津一事，賴清德表示，立委黨內初選，大家若用他的照片或推薦，他都尊重，畢竟他自己算是公共財，至於子弟兵站台一事，大家都有自己的朋友，誰要支持誰，他都尊重。

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