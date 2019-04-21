表態挺賴清德 葉宜津3初選對手這樣說…

2019-04-21 14:06

〔記者王涵平／台南報導〕南市立委第一選區民進黨初選競爭激烈，立委葉宜津表態在總統初選支持賴清德，其他3位對手也紛紛回應。

第一選區競逐者現任立委葉宜津、前農委會主委李退之、前南市副市長顏純左、前南市議員賴惠員，葉宜津今成立與賴清德聯合後援會。

李退之表示，挺民進黨最寶貴的民主資產始終如一，不會被選邊站。擔憂在立委民調提名之後，可能會有更多的立委提名人因行政資源迫使表態選邊，屆時賴清德可能會遭到更大的壓力，因此再度呼籲所有的參選同志，堅定支持初選產生的總統候選人。

顏純左表示，總統初選一定要團結，民進黨不能分裂，才能夠贏得2020的總統大選。

賴惠員指出，數天前就在選區内掛出看板，力挺賴清德，但是有鑑於賴清德的呼籲，所以知道要節制，也必須要給予高度的尊重。誰初選過關，我們就支持誰。

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