對抗共軍殲20、衛士火箭及S400飛彈 國軍漢光兵推22日開打

2019-04-21 13:24

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習將在5月27日進行實兵演練，明天起則將舉行一連5天的電腦兵棋推演，軍方官員今天證實，由於共軍殲20戰機、S400型防空飛彈以及衛士遠程火箭砲都已服役，對台軍事威脅大增，這次的電腦兵棋推演，已將這3項共軍新式裝備納入模擬對抗的參數演練之內。

此外，共軍將在本月23日於青島海域舉行多國海上閱兵式，中方還宣稱會有多款新型軍艦加入閱兵行列，軍方官員說，會做密切注意，並且對可能亮相的新式軍艦進行後續研判與因應。

今年度「漢光35號」演習規劃於4、5月份，區分「電腦輔助指揮所演習」（簡稱電腦兵推）與「實兵演習」兩階段實施；其中，4月22至26日實施電腦輔助指揮所演習，由攻擊軍模擬敵登陸作戰行動，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施連續24小時電腦輔助指揮所演習，以強化各級指揮官作戰決策及參謀作業能力。

軍方官員今天證實，我方因應敵軍戰力發展，是將國軍及共軍現有已服役的武器裝備，都會納入電腦兵推的參數，「讓他們去跑」，並且經由攻擊軍及防衛軍指揮官的攻擊與應變防衛，找出雙方攻防推演的優劣點，「兵推最主要考驗的就是指揮官的決心與應變，參謀群能不能在劣勢中提出反敗為勝的策略」。

他指出，為因應共軍已有少量殲20戰機服役，加上部署在中國東南沿海的俄製S400型中長程防空飛彈，還有射程超過200公里的新型「衛士」遠程火箭砲，對我國防安全產生嚴重威脅，軍方透過電腦兵推，要找出防範及因應策略。

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