蘇內閣上任3個月施政表現 民調：4成4滿意

2019-04-21 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕針對行政院長蘇貞昌上任至今的施政表現，台灣民意基金會今公布最新民調，整體而言，在20歲以上的成年人中，有4成4滿意蘇內閣的表現，不過，也有4成1的人不滿意；對此，基金會董事長游盈隆指出，民意反應雖對蘇內閣還算肯定，但滿意與不滿意的比例相當接近，這無疑是一個新的警訊。

台灣民意基金會今召開「台灣總統選民看蔡賴之爭」全國性民調發表會，由游盈隆主持並主講，會中並邀請前研考會主委、前考選部長林嘉誠，以及台北市立大學都會產業經營與行銷學系副教授丁庭宇與談。

有關蘇內閣施政表現的民意反應，民調顯示，10%非常滿意，34.3%還算滿意，22.8%不太滿意，18.1%非常不滿意，14.9%沒意見、不知道或拒答；由此可見，在20歲以上台灣成年人中，有4成4的人基本上滿意蘇內閣的表現，有4成1的人不滿意，滿意的人比不滿意的人多3個百分點。

游盈隆表示，值得注意的是，對蘇內閣表現非常滿意的人只有1成，但非常不滿意的人有1成8。整體來講，對剛上路3個月的蘇內閣而言，台灣社會對蘇內閣還算肯定，但不滿意的人已超過4成，且滿意與不滿意的比例相當接近，對肩負著重建台灣社會與人民對蔡政府信心的蘇內閣，這無疑是一個新的警訊。

游盈隆指出，與上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少約4個百分點，不滿意的人增加約5個百分點，這一來一往，使得原本滿意的人比不滿意的人多 12個百分點，現在只剩下多3個百分點。

游盈隆說，如果比較蘇內閣上台的3個月，前2個月滿意的人都比不滿意的人多10個百分點以上，但到了第3個月，開始出現滿意與不滿意的比例被壓縮到3 個百分點左右，當然值得做一個全面性的檢視與評估。

本此訪問期間是今年4月15、16日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

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