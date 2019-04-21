爭取台南市鄰長工作交通補助 許又仁：原有預算合理配制

2019-04-21 11:44

［記者劉婉君／台南報導］台南市議會議員許又仁等人發起連署，要求台南市政府比照其他五都，編列鄰長工作交通補助，引發討論。許又仁表示，相關預算並非增編，只是在原有的預算範圍內，做合理的配制。

許又仁表示，市府應向民眾解釋清楚，當初推動里鄰整併的目的，既然是為了讓每個里鄰服務戶數平均化，各里鄰服務戶數也增加，就必須增加相關的配套措施，思考提升鄰長在社會安全網的角色定位，發揮更大的功能。南市里鄰整併後減少了103里、5070鄰，經常門預算節省了約2億2千萬元，應該在經常門支出範圍內作合理預算調整，先做好經常門應照顧的，而不是移往資本門推動建設處理，兩者應該要切割開來。

對於市長黃偉哲表示，不排除以民調方式呈現民意，他認為，以每人每月1000元計算，9660鄰1年預算只有1億多，何必大費周章舉辦民調或公投，否則65歲以上老人免繳健保費、生育補助費、公立幼兒園等議題，是否也要發動民調？市府應該要謹慎思考使用民調的方式，政府執政者如果是這樣的思維，公共政策討論即可卻要帶動民粹，那麼身為新科議員會感到相當憂慮。

他指出，若以鄰長是榮譽職，不能用金錢來摧毀的概念，那麼其他五都豈非早已摧毀殆盡了？而鄰長若是綁椿的工具，那發給工作補助費最大的獲利者就是市長了，鄰長從來不是綁椿的條件，否則前高雄市長陳菊發放鄰長交通補助，民進黨在高雄市長選舉為何還會失敗。

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