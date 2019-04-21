「郭台銘聲勢不及韓國瑜」 游盈隆：兩個觀察

2019-04-21 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海科技集團董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統初選，引發震撼；對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，以目前的情況看來，郭的聲勢仍尚未超過高雄市長韓國瑜；不過，台北市立大學都會產業經營與行銷學系副教授丁庭宇則說，郭、韓2人差距非常小，如果國民黨尊重初選機制，那還有得拚。

台灣民意基金會今召開「台灣總統選民看蔡、賴之爭」全國性民調發表會，由游盈隆主持並主講，會中並邀請丁庭宇，及前研考會主委、前考選部長林嘉誠與談。3人並針對郭台銘、韓國瑜2人現階段的聲勢進行分析探討。

游盈隆認為，郭台銘宣布投入國民黨初選，對一般人來說是非常意外，從來沒想過他會出來參選，郭也沒被定位是政治人物，而是成功的企業家；然而，雖然台灣選民感到訝異，但郭的聲勢仍沒辦法超越韓國瑜，這可從2個地方觀察。

游盈隆分析，首先，韓從去年10月下旬開始到現在，都維持非常高的熱度，反觀郭並沒有這樣的背景；其次，最近國內有些調查已針對郭、韓進行比較，從調查結果來看，郭的聲勢都沒有超過韓；整體來講，就目前的時間點來看，郭的出現在聲勢上並未超過韓。

丁庭宇說，根據他所看到的調查，郭、韓2人差距非常小，不過韓在多數項目還是領先，差距約2、3個百分點，假如國民黨尊重初選機制，就有得拚了；丁認為，讓「韓粉」最火大的，是在韓回國的前一天，用「卡韓」的方式做這樣的決定，他建議國民黨應照民主機制走，不要逼退其他人，這對黨有正向的幫助。

林嘉誠指出，他認為還在觀察中，都可能發生變化，不要低估郭董，這個不簡單的人物，以及郭背後的鴻海集團。

游盈隆強調，自己並未低估郭台銘，郭若是非常認真、嚴肅要投入國民黨總統初選，很快也將面對台灣社會及選民的一些疑問，包括「你是否誠實值得信賴？是否關心老百姓？有能力促成台灣經濟發展？」等，而不只是一個傑出的企業家。

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