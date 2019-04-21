葉宜津成立總統立委初選聯合後援會

2019-04-21 11:17

〔記者王涵平／台南報導〕爭取連任的立委葉宜津今成立總統、立委初選聯合後援會，擔任賴清德後援會總會長的知名電台主持人志明授戰旗給葉宜津，呼籲唯一支持葉宜津。

賴系重要幕僚站台全力支持葉宜津，與支持者喊出「總統支持賴清德、立委支持葉宜津」，呼籲不要被假消息誤導。

賴清德、葉宜津聯合後援會今日上午在新營真武殿前廣場舉行，立委林俊憲、郭國文與市議員邱莉莉、林宜瑾等賴系人馬站台全力支持。志明表示，從葉宜津擔任省議員時認識迄今，印象中的葉宜津是清廉、骨力、打拚，賴清德也特別推薦葉宜津，「賴清德在新營沒有什麽妹妹」，唯一支持的是葉宜津，希望全力支持葉宜津繼續為地方打拚。

葉宜津則說，被對手攻擊立委當太久，但長久以來也是選民一票票支持出來，為民服務案件盡心盡力，但反觀初選對手任民代公職一個擔任8年、一個12年，又拿出什麼成績。

甫在立委補選獲得賴清德全力輔選當選的郭國文表示，競選獲得大家很大支持，當選後不出來輔選，人情義理說不過去，除了一定要支持賴清德，葉宜津長期在交通委員會，對台南重大建設貢獻很大，值得大家繼續支持，4/29、4/30電話民調很重要，一定要好好守住電話，讓葉宜津、林宜瑾有機會再當立法院同事。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/