反擊郭董臉書！蔡英文：被質疑應回答問題而非設計投票

2019-04-21 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（20日）郭台銘認為總統蔡英文誤解了自己的話，而在臉書辦投票，但選項卻只有蔡英文「好傻好天真」或「好壞好故意」2種，引起網友一陣砲轟。而今早蔡總統也立刻在自己的臉書回擊，痛批郭台銘根本沒有回答到問題，只是在「設計」投票。

蔡英文今天早上在個人Facebook粉絲專頁發文，再次闡述自己對民主和經濟的看法，她表示「民主，是台灣人民努力超過半個世紀爭取而來的價值」，而且「我們也從來沒有因為民主而忽略經濟」。她認為，「讓人民在自由、民主之下過更好的生活，是負責任的政治人物應有的責任」。

蔡總統隨後對郭台銘昨天的臉書投票表示意見，她強調「面對質疑，要選總統的人當然得回答問題，而不是設計一個網路投票，去罵別人傻或壞」。她指出，「郭董事長的作為，恰巧是他輕蔑的『民主』所賦予的權利。在民主的台灣，任何人都可以批評、揶揄、攻擊執政者」，但若是遭中國統治或者在所謂「一國兩制」的體制下，就絕對不可能了。

蔡總統同時批評，「郭董事長也許精明於成本利潤的價格，但是你真的不懂民主的價值」。如果郭董繼續堅持「民主不能當飯吃」，蔡總統反問，「中國式的民主，讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃，長期被監禁的劉曉波也有飯吃，中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，但是你真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？」

最後，蔡總統再次強調，2020是非常關鍵的時刻，是決定台灣得以繼續維持自由民主，或者被迫進入「一國兩制」統一進程的重要時刻，她期望台灣人民可以共同做出最有智慧的選擇。

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