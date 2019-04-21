網友列出韓國瑜聲明5版本 多數人認為是這樣

2019-04-21 08:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜究竟選不選總統？他昨晚首度強調會很快發表正式聲明，對此，網友列出聲明5種可能版本，多數人認為是第一種：繼續打迷糊仗，重申2020「目前」不在考慮中。

韓國瑜昨晚表示：對於2020總統參選，他覺得要有一個具體聲明，這是一個負責任表現，不應該這樣遲遲不能定案，只聽到樓梯響，沒看到人下來，這不是一個很負責任的表現，他很快會擬一個聲明出來。

對此，批踢踢網友列出正式聲明的5種可能版本，包括1、繼續打迷糊仗（例如2020目前不在考慮範圍，或其他沒有明確表達到底要不要選）；2、只接受徵召；3、只接受初選；4、其他；5、堅決不選。

其他網友紛紛發表看法，多數人認為是第一種：繼續打迷糊仗，網友說：「站在雲端被吹捧的感覺 ，他肯放棄嗎？ 一定不會說死。」、「不會明確表態，曖昧的幹話講一講大家繼續吵」、「歹戲拖棚」。

網友分析說：「事實就是他想選的不得了， 他人生翻了一輪 ，會不知道在國民黨內有機會選總統的機會有多難嗎？白癡才把話說死 ，但他只能接受徵召 ，也是事實」。

但也有一些網友認為是第五種：堅決不選，網友說：「都說要發聲明 ，怎麼可能還發模糊文？」

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