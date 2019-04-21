暗諷韓國瑜 總統秀拚經濟成果：台灣人很努力、沒人在鬼混！

2019-04-21 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文20日下午參觀「5+2產業徵才博覽會」台北場，20日深夜則在臉書秀出具體數據，暗諷高雄市長韓國瑜「台灣鬼混2、30年」說法，強調「台灣人很努力，沒有人在鬼混。」

蔡英文表示，台北場有200間企業參加，5000個職缺，超過14000人參加，8000人投履歷，有一半以上的職缺起薪超過4萬元，並意有所指地說，這是政府跟民間一起拚經濟的成果，「台灣人很努力，沒有人在鬼混。」

蔡英文說，民進黨政府推動的5+2產業創新已經進入驗收成果的階段，帶來的工作機會，是高收入，又有國際競爭力的工作機會，這就是我們拚經濟的成果，這些工作機會，就是下一個世代最好的卡位機會。

蔡英文並化身「蔡教授」幫大家複習政府拚經濟的成果：1.外資加碼投資：Facebook、Google、亞馬遜AWS、Microsoft等知名跨國企業，加碼對台投資，持續擴大徵才；2.台商回流投資：今年台商回流不斷增加，投資總金額已經來到1370億，創造11800個工作機會；3.新南向政策有成果：東協台商的前1000大，總營收達到3兆6000億元。

蔡英文強調，上述三個面向的成果，都是真材實料的成績，「蔡英文拚經濟，不膨風、不吹牛、不鬼混。政府和民間一起合作，拚出好成績！」

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