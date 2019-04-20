媒體稱戰機雷達不合致經費暴增 國軍駁斥：報導應查證！

2019-04-20 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體在今日報導中表示，我國空軍F-16戰機升級為F-16V型時「傳出」雷達系統不合，導致預算恐增至新台幣1400億元。對此，空軍司令部今日駁斥此說，表示預算純粹是因「鳳展專案」增列原緩購項目所需的經費；同時也呼籲媒體「報導應善加查證」。

蘋果新聞網今日上午報導指出F-16戰機與新雷達系統不合，為了更換雷達，整體預算可能提高到1400億新台幣。

根據中央社報導，空軍司令部晚間回應，表示經費增至1400億元，是因為「鳳展專案」增列原緩購項目所需的經費，與「雷達系統不合」無關。空軍司令部表示，鳳展專案中換裝的新式AESA雷達，各項功能皆符合作戰需求，不過和其他系統的整合仍須經過多項測試與評估驗證，才能改善達到預期的成效。

空軍司令部也呼籲媒體，報導應善加查證，避免造成社會大眾誤解。

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