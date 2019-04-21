為什麼太監要穿西裝？ 他精闢翻譯酸度破表 網：韓學家？

2019-04-21 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜批評我國國軍「就像太監穿西裝」有網友在批踢踢上「翻譯」，指韓國瑜認為台灣國軍是太監就算穿上高檔西裝也「X不了妹子（中國）」，並指出這是「不倫不類」的幽默。

據該網友貼文指出，韓國瑜所言：「台灣沒有軍法，就算國防預算錢再多，就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監。」其中「太監＝沒有陽具」、「西裝＝西化」。

因此網友將其言論「翻譯」成白話，認為韓國瑜是想說：「台灣國軍因為沒有陽具（指沒軍法），所以就算穿上高檔西裝（指跟美國採購先進武器）想要偽裝成雄壯威武的歪國人，還是無用武之地，還是X不了妹子（指中國）。」

該網友並表示，這種「粗俗、含有性暗示、不尊重女性」的幽默，實為「不倫不類」。他並嘲笑道：「被比喻成欠X的妹子，中國，你不生氣嗎？」

眾多網友看到這篇貼文不禁爆笑，紛紛推文道：「你是韓學家？」、「你草包系？」、「笑死，這個解釋很優質」、「誰說文組沒用的？」。

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