郭董參選添變數 藍委：韓國瑜原本已準備好選總統

2019-04-20 19:45

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣布投入國民黨初選，而且不接受徵召後，引發「韓粉」恐慌，黨籍立委辦公室被電話灌爆，隨韓國瑜訪美的國民黨立委陳宜民、童惠珍都認為，韓國瑜原本已經準備好要承擔選總統，回國就要表態，但因郭台銘參選增添變數。

陳宜民指出，從韓國瑜訪美時的演講格局、呼籲僑胞明年1月11日回來投票等，感覺都像準備好要選總統，訪美時一位朋友拿了印有韓國瑜、國旗和2020字樣的T恤託他拿給韓國瑜簽名，當時幕僚提醒上頭有「2020」，韓國瑜仍二話不說簽名，拿了第2張原稿圖，韓國瑜還是立刻簽名。

陳宜民說，吳敦義拋出「徵召初選」就是幫韓國瑜開了門，是好消息，初選制度不用太僵硬，必須在合理、公平前提下概括所有可能性，才能回應黨員心聲，近來服務處每天都電話接到手軟，來自各地的「韓粉」都很焦慮，還說「不是韓國瑜就不投票。

不只陳宜民辦公室，幾乎每個黨籍立委辦公室都有接到「韓粉」焦慮來電，據透露，韓粉痛罵郭台銘攪亂一池春水，「不能商業歸商業、政治歸政治嗎？」還貼心地說，「不能打去高雄市政府辦公室，會打擾韓市長上班」。

親韓人士透露，韓國瑜得知郭台銘參選後，曾與親近人士分析郭的支持率，還提到自己民調贏他6％，也討論到郭台銘的續航力能否撐到明年大選，還是會因為新鮮感一過、其他事跡被挖出而聲勢往下走，顯然也很關注自己在大選的角色。

童惠珍也認為，訪美時在僑胞熱烈鼓勵下，韓國瑜每次演說的格局一次比一次高，相信他已經準備好承擔選總統大任，但因為不能辜負高雄市民，加上顧慮其他參選人及大局，不會輕易鬆口，這次初選考驗黨中央智慧，無論用何種方式協調，最終不要分裂。

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