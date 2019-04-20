韓國瑜不改「太監說」 他怒：別靠貶低國軍來提升曝光！

2019-04-20 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前諷台灣沒軍法，即便國防預算再多，也只是「太監穿西裝」，遭到各界大力抨擊，對此，時代力量前發言人吳崢說，「韓國瑜不應該這樣貶低國軍的努力，來提升自己的曝光」。

吳崢在臉書發文說，第一，根據軍事審判法，軍人若是平時犯罪是會移交給司法機關，但若戰時犯罪，則仍會回歸軍審，所以韓國瑜所言「戰時把槍一丟，我爸爸會幫我找律師打官司」，這件事是不存在的。第二，韓國瑜說沒有軍法就沒戰鬥力，言下之意就是批評「台灣的國軍部隊毫無紀律，也毫無對國家的榮譽感」，如果沒有軍法恫嚇，那麼一開戰就會跑光光。

吳崢還PO出一張參謀總長李喜明訪視空軍部隊、慰勞第一線飛行員的側拍，當中還可看到飛官臉上有「氧氣罩」的壓痕，明顯才剛結束任務。吳崢指出，這張照片是國防部4日時發布的，「面對中國近期不斷增加的軍事恐嚇，軍機繞台、飛越海峽中線，是這些國軍部隊在第一時間緊急出動，保衛我們的安全」，韓國瑜可以發表他對於軍審制度的看法，但顯然不應該藉由貶低國軍的努力，來提升自己的曝光度。

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