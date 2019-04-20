「每天聽你嘴砲才想死」 人渣文本狠打韓國瑜「太監說」

2019-04-20 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜稱台灣沒軍法，國防預算太多像是「太監穿西裝」，缺乏戰鬥力，甚至嗆總統蔡英文沒當過兵，引起譁然。政治評論員周偉航在「國軍主義」臉書專頁狠嗆，「擔心小孩上戰場會死？每天聽你嘴砲才讓小孩想死。」

「特急件小周的人渣文本」專頁經營者周偉航，針對高市長韓國瑜「台灣沒軍法」的說法，在另個臉書專頁「國軍主義」表示，現在當然還有軍法，錯認沒軍法的，恐怕是被假新聞騙了；至於「太監穿西裝」，周偉航調侃，「我實在不懂那是什麼意思。我只知道迷彩一穿，還有人真他媽的想閹了當太監。」

至於嘲諷總統蔡英文沒當過兵，周偉航認為，有沒有當過兵，最大的差別在於對食物的忍耐力，只當過一兵的能有什麼統帥力？就算當到上尉，也不一定會做營級的命令下達，狠嗆「統領全軍又不是比這個。」

周偉航表示，作為打戰時真的會上場的後備軍人，他最討厭除役、免役的人擔心戰爭，「擔心小孩上戰場會死？每天聽你嘴砲才讓小孩想死。就像聽到那些歐巴桑在嘻嘻哈哈說現在當兵很輕鬆了啦！很輕鬆是不是？衣服量一量給我去當啊！馬上！」文末更嗆道，「當了三十年退伍？很屌是不是？申請回役，再回去當啊！」

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