韓國瑜嗆「蔡總統還沒當過兵」 議員簡煥宗怒轟：性別歧視

2019-04-20 18:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜批「台灣沒軍法」，還嗆「蔡總統還沒當過兵咧！」引發政壇戰火，前立委林濁水狠批韓國瑜身為一個退伍的職業軍官，講起軍事居然仍是超級草包，民進黨高雄市議員簡煥宗在臉書貼文：「覺得韓市長在郭台銘宣布參選總統之後不斷地暴走」，呼籲韓回歸市政吧。

旗鼓鹽區選出的市議員簡煥宗，批韓火力一直以來不曾減弱，他今天在臉書直嗆，韓國瑜說「蔡總統還沒當過兵咧！」這句話的背後「讓我覺得就是一種性别歧視！」更直指韓國瑜說這句話背後，也讓人覺得韓國瑜不懂國防，因為蔡英文是三軍統帥！

網友也到簡煥宗的FB留言，表示支持，網友MAY說，「他政見一再跳票，市政不清楚還要管國防」；也有網友留言，「他真的焦慮了⋯」、「真的，從郭台銘宣布之後就開始爆走了」、「不專心市政，每天只會出一張嘴、歧視」；女網友也紛紛留言，「歧視無誤」、「仇女有比較厲害嗎？」

簡煥宗最後呼籲韓市長「請回歸市政吧」！同時不忘提醒市民和市長，因今年1到3月份高雄的月均温比過去8年熱，天氣那麼熱，請專心預防登革熱！

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