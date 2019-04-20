朱立倫訪花蓮尋合作？ 張善政：他黨內初選先過再說

2019-04-20 16:31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕表態角逐國民黨內總統初選的前新北市長朱立倫，今天啟動行腳傾聽之旅，首站來到花蓮，與前行政院長張善政及青年農友們座談，會後向媒體強調和張善政「一定會合作」，共同目標就是「台灣要更好」；張善政卻在獨訪時透露，「還沒談到合作目的，朱立倫要先過黨內初選！」

朱立倫今天起展開行腳傾聽之旅，預計走訪全台各鄉鎮市，聽取基層民意作為未來施政依循，首站來到花蓮拜訪「假日農夫」張善政，並到「壽豐印象」與盧紀燁等多名青農座談，分享發展「科技農業」、「智慧農業」願景。

被問到拜訪張善政是否有意尋求合作？朱立倫說，與張善政是好朋友、老朋友，「我們一定會合作」，共同目標就是台灣要更好，期待未來台灣農業能走向更現代化、科技化發展，找回最棒、最好的農民，生產健康品質最佳的新一代的農產品。

而朱立倫昨天評論黨內初選方式如演科幻片，呼籲不要變成「全黨靠一人」，更不能「全黨變一人」，還說「再演下去，觀光都跑光！」媒體今天追問「那一人」是誰？朱立倫似乎刻意轉移話題，避談初選問題，只強調「台灣會更好！」

「現在談合作還太早！」張善政隨後接受媒體獨訪說，朱立倫還有黨內初選關卡要過，現在談合作都還太早，維持良好關係最重要，藍營初選激烈熱鬧，遊戲規則未定前都很難講，每個人都很不錯。

張善政對於自己的參選進度，也提及將持續照著自己的步調走，已在網路直播探討能源政見，未來還有農業、國防等議題，要把理念講清楚，不說譁眾取寵的話，並顧好各地方關係，9月開始連署時，才能很快動員起來，達到參選目標。

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