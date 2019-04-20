為匪宣傳？ 這節目嗆「一國兩制有何不好」 網友狂轟

2019-04-20 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年初發表一國兩制台灣方案，遭總統蔡英文強力回擊，台灣人民絕對不可能接受，獲得多數國人讚賞。但有網友發現，昨晚（19日）竟有政論節目字幕打上「一國兩制是和平統一最好的路，有何不好？」消息曝光後遭網友砲轟，「根本為匪宣傳」、「這幾乎是內亂外患罪吧」。

《中視》政論節目「夜問打權」昨天邀請來賓討論時政，其中有曾上中國《央視》大談統一的實踐大學教授賴岳謙，有網友在餐廳用餐時，剛好看到電視節目播出這一幕，字幕直接打上「兩岸必將統一！一國兩制是和平統一最好的路，有何不好？」讓原PO看到不滿直呼，「吃一個飯看到節目差點胃食道逆流，來賓說現在本來就是一國兩制了」。

文章曝光後引發網友砲轟，紛紛留言「這種只敢講幹話，這麼愛統一還不趕快過去」、「侵略就侵略 還統一 支那人真噁心 連個侵略都不敢說 孬」、「根本為匪宣傳」、「這還不用顛覆國家罪辦嗎？」、「藍營整天喊武統台灣 怎麼還留在台灣 等著被武統嗎」、「這幾乎是內亂外患罪了吧，意圖顛覆國家，政府在搞什麼？都不管的嗎」、智障節目 智障叛國賊」。

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