談司法改革 賴清德：淘汰恐龍法官成功一半

2019-04-20 15:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］前行政院長賴清德今下午到陳定南紀念園區舉行簽書會，陳定南基金會董事長林光義問賴司法改革要如何做；賴清德回應，貪贓枉法的司法人員與恐龍法官如果有辦法淘汰，司法改革就成功一半，且淘汰要以「獎優汰劣」為原則。

賴清德說，「獎優汰劣」就是，好的司法人員要予以獎勵，扮演更重要的角色，好好推動司法工作、服務人民，對於表現差的，例如貪贓枉法的司法人員，以致司法不公，或者恐龍法官的判決，離人民的生活很遠，這兩類的司法人員，會讓人民對司法失去信心，要讓他們趕快下來。

賴清德說，大家都很清楚，台灣是從戒嚴時期走到民主化的時代，就司法審判不公方面，在戒嚴時期主要是政治的力量干預司法，造成司法不公，讓從事民主運動的人士常常被冠上罪名，進行不公的審判，隨著民主化之後，這部分問題已經逐漸改善。

賴清德指出，但民主化之後的審判不公，例如2010年爆發出很多司法人員集體收賄，2個月後就發生白玫瑰運動，主要是抗議司法人員貪贓枉法，審判不公，沒有辦法符合社會期待，成為社會正義的最後一道防線，這一部分台灣一定要警覺。

賴清德指出，恐龍法官沒有收賄，但因沒有完整的社會經驗，判決出來跟社會集體經驗差距很遠，人民也不能夠接受，但「獎優汰劣」要怎麼做?第一個就是修改法律，一定要有一套完整機制，司法人員有貪污、收賄，就要淘汰，並建立完整的司法人員教育訓練，讓法官不只有法律的專業，也有社會的經驗。

賴清德說，從多元管道聘用司法人員也很重要，他相信這樣也可以解決恐龍法官的問題，最後司法人員如果面臨人民的不滿，應該也要有司法人員內部的改進措施。

賴舉例，他的背景是醫生，過去他當醫學生時，常常傳出某大醫院名醫收紅包，經過改革，建立倫理制度後，現在很少聽到類似的事情，司法界應該也要跟醫界一樣自我要求，以符合人民期待，他也強調，如果當總統，司法改革一定是重點工作之一。

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