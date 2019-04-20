韓國瑜嗆小英沒當過兵 「神邏輯」遭學者一句話狠打臉

2019-04-20 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前聲稱台灣沒軍法，即便國防預算再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」。總統蔡英文今日嚴正要求韓國瑜「把話收回去」，不料竟遭韓反嗆「總統還沒當過兵咧」！對此，政大地政學系教授徐世榮打臉表示：「想不到竟然是要當過兵才能評論軍隊事務，那韓國瑜怎麼老是在批評總統呢？他有當過總統嗎？」

蔡英文今日強調，身為三軍統帥，她要嚴正告訴「曾經是職業軍人的韓市長」，要他必須把這句話收回去。不料韓國瑜不認失言，表示只是用比喻來陳述軍法對國家的重要性，沒有把話收回的必要；還稱自己當過兵，不需要總統提醒軍法、軍隊戰鬥力的重要，甚至怒嗆「蔡總統還沒當過兵咧！」

對此，徐世榮在臉書發文表示「我當過兵，我譴責韓國瑜！」對於韓國瑜嗆蔡英文「沒當過兵」一事，徐世榮依照「韓式邏輯」打臉表示：「想不到竟然是要當過兵才能評論軍隊事務，那韓國瑜怎麼老是在批評總統呢？他有當過總統嗎？」徐世榮也嚴正表示：「我當過兵，我認為韓國瑜嚴重失言，侮辱國軍，我譴責韓國瑜！」

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