柯文哲、游錫堃同台聊甚麼？ 綠議員：2020的選擇

2019-04-20 14:13

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席台北海洋科技大學53週年校慶，與校務總顧問、前行政院長游錫堃同台，雙方會中交頭接耳談論事情，讓媒體好奇在說甚麼。當時坐在一旁的議員林世宗透露，其中一項就是2020的選擇。

柯、游雙方一開始在剪綵、觀看舞獅表演時幾乎零互動，僅有柯在入座時拍一拍身邊的椅子，示意游坐在那邊，其餘時間游專心看表演，而柯則是時看表演時低頭看手上資料。

這樣的狀況直到校慶流程移入體育館，準備進行關懷弱勢慈善募款餐會才打破。柯、游兩人經由台北海洋科技大學董事長、北市議員林世宗打開話題，雙方才開始互動聊天；林在與游說話時，偶爾也會越過游向柯討論事情。

3人的互動引來台下媒體關注，尤其林世宗在致詞時祝賀「心想事成」，更讓人多了聯想空間。對此，柯表示兩人只是閒話家常；對於媒體追問立委余天臨時未到、心想事成、白綠合作，甚至是「白游合作」、民進黨初選等問題，柯則說余應該是在忙初選，而心想事成只是禮貌，至於白綠合作或白游合作、初選等問題都沒有談到，並強調人家都是有經歷、有智慧，最後也補一句「我跟阿布拉（游錫堃）本來交情就不錯」，便上車離開現場。

對於柯游林3人在台上聊的話題，林世宗表示，他們3人在談論學校從技術學院改制到科技大學等過往歷史，並談論未來開發社子島，學校和市府需要做哪些因應，而心想事成也是在講這件事情，希望改革和校務推動順利。

不過，林也談到，柯針對未來方向和游交換一些意見，游當時說是否投入2020要審慎評估，因為現在局勢一直變化，又有多方人選，所以會產生很多化學變化，所以做決定前要考慮周遭環境變化，周延小心，柯聽完沒說甚麼就抓頭。

林世宗也說，柯該做好做滿向市民交代，要把市政改革推動完善後再有其他想法比較正確，畢竟如果沒有獲得台北市民的支持，那還有哪裡的台灣人要支持他，柯現在跟韓的狀況有點相似，柯還是要有智慧地去思考這件事情。

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