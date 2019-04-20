韓國瑜參選未定 學者：高雄人不夠拱 韓不好意思北漂

2019-04-20 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨天拋出「徵召」或「特邀」高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選，再度引爆話題，對此文化大學新聞系系主任胡幼偉在臉書分析政局，認為關鍵在於高雄人不夠拱韓。

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書撰文表示，如果韓國瑜是人氣王，徵召初選與直接徵召參選會是一樣結果，另外，假如黨員可以拒絕徵召，那徵召初選和徵召當候選人，韓都可以因顧慮高雄而拒絕。

也因此，胡幼偉推論，真正的關鍵問題不在於郭台銘是否參選，「而還是在於高雄人沒有展現出足夠的拱韓力道，讓老韓不好意思北漂高升」。胡幼偉說，以華人喜歡錦上添花拍馬屁的習性，韓國瑜要「人在台北心在高」才會被拍馬，如果不高升、韓粉解散，高雄就會冷下來。

胡幼偉說，韓國瑜沒有看清上述這點，「他也太愛面子，非要高雄人齊聲呼喊，他才願意應高雄鄉親的催促，勉予同意北漂」。胡幼偉表示，自己不是韓粉，但韓現在缺了個北漂的論述，他可以「免費教韓粉一招」，就是去高雄市政府前狂喊「韓國瑜，選總統、救高雄！」看有沒有效。

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