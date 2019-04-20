身為黨員會遵守規則 蔡英文：不該讓支持者擔心

2019-04-20 12:59

［記者許倬勛／桃園報導］民進黨總統初選「英德之爭」，總統蔡英文憂心採民調恐讓黨陷入分裂，前行政院長賴清德則堅持初選是民主機制，強調脫黨才會造成分裂，兩人看法不一。今日總統蔡英文再被問及民調一事，她說，身為黨員會遵守遊戲規則，不該因初選紛擾讓支持者不安與焦慮。

蔡英文昨在宜蘭出席鄉親座談時，被問及綠營初選議題，她強調民進黨只有團結一途，一加一才會大於二，很多人主張採民主機制用民調，她有自信不會輸，但只要做了這決定，恐怕會讓黨陷入分裂。

蔡英文今受訪再被問及相同問題，她強調，身為民進黨員會遵守黨內規則，但她身兼台灣總統，總統有總統的責任，眼下台灣的民主與自由，在內外都面臨嚴峻挑戰，不管是不是民進黨支持者，全國人民都希望執政團隊能夠團結，帶著國家繼續前進。

她說，不希望因黨內部問題，造成執政上的干擾，希望執政團隊可以團結，把國家帶向更好的方向。蔡英文話鋒一轉又說，若有人自我否定、或有切割的想法，讓支持者陷入不安與焦慮情緒，都是很不應該的，應以國家為重。

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