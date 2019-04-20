30年了...緬懷鄭南榕、詹益樺 鄭南榕基金會展出珍貴照片

2019-04-20 12:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕今年是「自由時代」雜誌發行人鄭南榕與摯友詹益樺自焚殉道30週年，鄭南榕基金會特別與攝影家潘小俠合作規劃「一顆偉大而美好的種子－紀念鄭南榕與詹益樺自焚30週年」攝影展，透過24幅黑白攝影作品，帶領人們回到2人為台灣奮鬥獻軀的年代。

鄭南榕基金會董事李敏勇致詞指出，這些照片是一個記憶、紀錄，30幾年前的台灣正是一個狂飆的時代，大家熱情追求民主化，很多人的記憶中都還可以看到當時那個情景，那個年代很辛苦，但也很有意思，希望年輕人可以透過這些紀錄，去跟這些社會事件的意義做連結。

活動召集人、鄭南榕胞弟鄭清華回憶，當年他在香港聽到哥哥過世，立刻趕回來處理喪事，讓他最痛心的是，哥哥從過世到出殯他都沒有流眼淚，但喪禮那天到總統府，卻聽到詹益樺也引火自焚，當下他失去控制，忍不住在主車上面大聲叫「阿樺！」

鄭清華說，鄭南榕私底下曾跟他說，韓國學生運動到最後就是自焚，並說這件事情「只能自己做，不能叫別人做」，當時他回答「最好是不要啦」，但沒人可以勸得了鄭南榕，讓他最痛心的，是詹益樺也做了鄭南榕說「別人不能做」的事情。

至於潘小俠、鄭南榕與詹益樺之間的關係？鄭清華說，鄭跟詹是很清楚、冷靜地在看待這世界，最後用一種「難以抓回來的舉動」讓台灣人覺醒，而攝影家也同樣是在冷靜正視此世界，每一個快門按下去，都是一個冷靜的觀察，他也希望不管他人遭受什麼逆境，大家都應保持冷靜、按下快門，正面對待這個世界。

潘小俠致詞時強調，這次開這個展覽，是因為他在1989年的事件中有拍到鄭南榕與詹益樺的照片，他覺得自己有責任把這些照片呈現出來，因為這是歷史的記憶，我們也必須面對這個歷史傷痕。

潘小俠於1986年至1995年任職自立晚報，長期關注台灣黨外運動、社會運動、原住民文化與人權議題，1989年3月在接獲警方準備拘捕鄭南榕的訊息後，隨即趕到「自由時代雜誌社」為自囚中的鄭南榕拍下照片，也為這段珍貴歷史留下記憶。

「一顆偉大而美好的種子，紀念鄭南榕與詹益樺自焚30週年」攝影展，將從今天起至5月11日於鄭南榕紀念館展出。

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