海軍採購250枚肩射刺針飛彈 陸軍出錢要分走一半

2019-04-20 12:28

〔記者羅添斌／台北報導〕美國同意出售250枚肩射型刺針飛彈給台灣，此案是由海軍司令部建案並獲國防部核定，將撥交給陸戰隊營級單位以及海軍飛彈快艇部隊使用，但軍方官員今天表示，因為陸軍也有強化地面防空戰力的需求，國防部已同意撥交半數給陸軍使用，至於購案金額則由陸軍及海軍按比例分攤編列。

官員表示，海軍是以「遊龍專案」為代號進行肩射型刺針飛彈的採購，在106年的12月就獲國防部核定，但因為陸軍在此之後也提出同樣需求，軍方因此併案來處理，國防部是在107年的10月9日才核定執行。

他說，軍方也律定優先撥交順序，前期運交的裝備，全數要撥交給海軍使用，陸軍因為現行已有「雙聯裝」型刺針飛彈，因此是列在後期才能獲得，預計陸軍要在民國113年度起獲撥交肩射型刺針飛彈。

這項軍購案的總金額達到台幣133億7527萬元，由美國提供250枚肩射型刺針飛彈、發射系統以及種子教官訓練，至於肩射型刺針飛彈所需要配置的敵我識別器，軍方則是委託中科院來研製生產。

軍方官員說，在國防部協調下，海軍編列預算的額度是61億0998萬元，陸軍則編列72億6528萬元，陸軍編列額度超過全案總金額的一半以上，至於海軍及陸軍各自獲得分配到的肩射型刺針飛彈數量是多少？官員則不予置評。

官員指出，為因應未來現代化戰爭型態，武器裝備要朝「精準、快速、機動」等方向規劃，為強化陸軍本外島防空作戰能力，規劃於金馬澎湖、東引及花東等地區，部署人員攜行式短程防空飛彈，依其「反應快速、機動性高、隱匿性佳、適應複雜地形」等特性，有效殲滅敵空中威脅，以確保地面部隊機動及重要設施安全。

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