花敬群質疑領導能力 柯文哲：有問題馬上修正

2019-04-20 10:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕前天（18日）發生全台有感大地震，造成台北市2棟建物傾斜，震出北市都更、危老建物的問題，台北市長柯文哲抱怨，危老條例卡在內政部，導致北市公辦都更停擺，但內政部次長花敬群在臉書反擊，危老重建的中央法規早就實施，「這半年來國家住都中心辦理公辦都更毫無阻礙，台北市是被什麼卡住了？」還質疑柯的領導會搞死優秀的台北市府同仁。柯文哲今早受訪強調，每天晨會有問題馬上修正，是下面的人（指市府官員）跟他反映有卡到。

柯文哲昨早受訪時提到，危老條例卡在內政部建築法。過不久，花敬群在臉書上回應，危老重建的中央法規早就實施，全國申請案件超過200件，但台北市不是前2名，實在不應該。

花敬群質疑，這半年來國家住都中心辦理公辦都更毫無阻礙，台北市是被什麼卡住了？花也說，連發生地震都想找人怪罪是很奇怪的行為，弄清楚再說話會比較好，「這個社會比你與想像的聰明很多，這樣領導會搞死最優秀的台北市府同仁」，火藥味十足。

柯文哲今早前往松山慈惠堂參加萬人淨山活動，並接受媒體聯訪。媒體問到花敬群臉書PO文開嗆一事，柯文哲表示，他後來有要求都市發展局發新聞稿，並要媒體事務組把新聞稿貼在花敬群臉書的留言去回覆，每個新聞底下都去貼留言。

柯文哲說，「我問A你就答A，不要我問A你答B」，都發局已經有透過新聞稿回應，但其實花敬群平常滿認真的，他對花沒什麼批評，「只是遇到問題，我有發問，我問A你答A就好」。柯此一番言語中仍有抱怨。

媒體追問所以是危老條例嗎？柯解釋，是都更條例（卡住）。媒體也提到花質疑柯領導會搞死市府員工，對此柯文哲說，不會啦！每天晨會時候有問題會馬上修正，「下面的人跟我反映那個有卡到」。

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