藍營擅長宮廷政治？ 顏擇雅：綠營望塵莫及

2019-04-20 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕2020年總統大選，雖然藍綠兩陣營的候選人還未確定，但隨著鴻海集團董事長郭台銘和前行政院長賴清德分別宣布投入藍綠總統初選，情勢趨向複雜化。作家顏擇雅說，藍營在私底下運作，雖然比較假，這種受過多年宮廷政治薰陶，真是綠營望塵莫及。

顏擇雅今天在臉書上表示，2020年總統大選會是北京因素最大的一次，北京每次都想介入台灣大選，但從前北京是無法運作國民黨提名人選的，這次卻變得可以，這是為何藍營原本民調最高的前新北市長朱立倫會越來越邊緣化。

對於這次藍綠族群都出現分裂，顏擇雅說，台灣歷次大選都是族群動員，綠營看似世代分裂，年輕人挺小英，老人挺賴；藍營則是階級分裂，認同庶民者挺高雄市長韓國瑜，認同富商者挺郭台銘。她強調，哪一陣營可以先整合，贏面就較大。

另外， 這也是個人因素最大的一次。顏擇雅指出，就是誰跟誰不對盤這種因素，在藍營，是馬英九跟王金平、韓國瑜都有過節，吳敦義則是跟朱立倫有過節；綠營是彭明敏、吳澧培、郭倍宏等非要拉下總統蔡英文不可，基層都很焦慮，但兩陣營的高層或大老們都不把基層焦慮放眼裡，只因為心結。

顏擇雅認為，差別是綠營大老是公開罵蔡英文，惹得基層也互罵起來；藍營則是私底下運作，因此才有郭董早上宣布媽祖託夢，下午就領到國民黨榮譽黨章這種戲碼。顏擇雅說，「藍營高層雖然比較假，卻是避免基層撕裂的最好方法，多年宮廷政治薰陶，真是綠營望塵莫及。」

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