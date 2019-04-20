無成績門檻 蘇揆宣布農漁子女獎助學金調高3成

2019-04-20 09:29

〔記者李欣芳／台北報導〕為照顧弱勢農漁民家庭，行政院長蘇貞昌今天上午宣布，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加3成，其中就讀公立大專院校的獎助學金由每學期5000元調高到6500元，增加1500元，就讀私立大專院校的獎助學金，由每學期的10000 元調高到13000元，增加3000元。

目前農委會為鼓勵農漁民子女繼續升學就讀高中及大專院校，設有獎助學金的機制。

蘇貞昌今天分別透過官方LINE群組及臉書表示，他來自農業大縣屏東、當過屏東縣長，深知農家子弟就學的難，解習題不難，難解的往往是經濟困難，「我覺得，政府就是應該要替上進的農家子弟排除萬難」。

蘇揆說，因此，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加3成，也刪除原本的成績規定，讓上進子弟繼續上進，農家人才都能成材，這是政府能幫忙的地方。

根據蘇貞昌公布農漁子女獎助學金的調幅，每學期公立高中職的農漁子女獎助學金由3000元增加到4000元，就讀私立高中職則由5000元調高為6500元，公立大專院校由5000元調高到6500元，私立大專院校由10000元調高到13000元。

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