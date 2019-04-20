一針見血！他提出韓粉政治的雙重思考現象

2019-04-20 09:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蕪菁雜誌昨發表一篇「韓粉政治的雙重思考現象，如何避免陷入鄉愿大醬缸」文章，獲得網友稱讚，直呼一針見血。

該文章作者指出，前幾天他有個朋友為了「跨出同溫層」，想瞭解一下韓國瑜粉、國民黨粉到底在想些什麼？申請加入了一個韓粉的臉書群組，但過了兩天放棄了，朋友說：「韓粉的思維真的不是我能夠理解的，我看了頭好痛」。

作者指出，一小部份韓國瑜鐵粉的思維，真的會讓他感到不舒服。他舉英國名作家喬治．歐威爾在小說《1984》裡提出的概念，叫「雙重思考（doublethink）」：同時接受兩種相違背的信念或行為，明知它們互相矛盾，卻仍說服自己都照單全收。

針對韓粉政治的雙重思考現象，作者舉例說，一邊說期待韓國瑜當好高雄市長，但另一方面又說總統非韓不投；一邊說韓國瑜是「正向能量、道德模範」，但另一方面又支持韓國瑜說「能撈就撈、能混就混」。

一邊說「政治人物必須勤政愛民」，但另一方面又對韓國瑜頻繁的請假曠職無動於衷；一邊說高雄市府負債數額高、必須省吃儉用，但另一方面又贊成韓國瑜大灑公帑坐直昇機；一邊說韓國瑜是「腳踏實地在為高雄設想」，但另一方面又覺得挖石油、迪士尼、賽馬場等謬論是好點子。

作者認為，這反映的是華人社會裡面普遍存在的「雙重思考」問題，也就是心理學家常講的「認知失調（cognitive dissonance）」。往好聽一點講叫「鄉愿」，往難聽一點講叫「腦補」，再往難聽一點講叫「硬拗」。

所以一邊說韓國瑜是「正向能量、人格高尚」，又贊同韓國瑜說「能撈就撈、能混就混」，中間的腦補就是「韓國瑜真性情、不做作」。

所以一邊說韓國瑜是「勤政愛民」，又一邊默許韓國瑜宿醉曠職，中間還要幫忙腦補「韓國瑜做得好累喔！要好好保重身體喔！」

作者指出，與其說這些人是「雙重思考」，不如說是因為他們被洗腦習慣了，認同都跟著極權政黨或偉大領袖在走；但天下沒有完美的政黨，更沒有完美的人格，所以極權政黨或偉大領袖掌權後，長期目標，就是灌輸人們「雙重思考」的思維模式。

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