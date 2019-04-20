自經區若通過的影響... 一張圖嚇壞所有網友

2019-04-20 08:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨立委提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，民進黨立委提醒其中隱憂，一旦中國產品經過台灣轉口「叫做洗產地」，可能拖累台灣被列入制裁清單，粉專「打馬悍將」貼出1張圖，讓網友一目瞭然，紛留言「中國豬瘟肉是否都要標示台灣豬肉出售國外？」「台灣會被整碗端走」、「可怕」。

粉專「打馬悍將」貼出1張圖，告訴網友「你知道自經區若通過，為台灣帶來的影響嗎」，包括中國出產的被污染食材、劣質原物料，經台灣加工後，變成台灣製造的有毒食物、自爆的三C商品、有毒包裝物，「打馬悍將」警告屆時中國貨就會被包裝成台灣貨，這將對台灣影響深遠。

網友紛紛留言議論，有人擔心以後中國豬瘟產地會不會直接標台灣，恐打垮台灣在國際上本來就有的國際市場和商譽。還有人認為，是不是中國想用台灣名義，解套出售中國的商品，「這根本詐欺啊」，進而質疑「這是台灣養中國，而非中國養台灣，中國在依靠台灣，如果台灣製被全球視為中國製，那台灣所有產業將被中國拖垮」。

多數網友都憂心中國製劣質品來台「洗產地」，再出口到其他國家，此案正在引發民怨；據了解，中國產品受美關稅壓力，有強大誘因繞道經台違法轉口「洗產地」，更恐將台廠製品一同「拖下水」，若連帶遭制裁，台商回台規劃也恐將受影響，民進黨立委蘇震清提醒台商回台是好事，但如果中國產品經過台灣轉口「叫做洗產地」，可能拖累台灣列入制裁清單。

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