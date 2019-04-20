韓國瑜稱要傾聽 韓粉下週六到市府前「感受」發聲

2019-04-20 08:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜到底選不選總統？引起韓粉焦慮，由於韓國瑜昨聲稱要傾聽市民聲音，要顧及市民感受，高雄韓粉將於下週六發起一場名為「感受」的活動，前往高市府前，力挺韓國瑜當總統，讓韓國瑜聽到他們的聲音。

這項活動由「鐵韓粉」陳清茂、貼紙哥阿豪，杏仁哥、強強滾等人發起，活動名稱就叫「感受」，將於4月27日（下週六）早上9點開始，集合地點在高雄市政府鳳山行政中心。

陳清茂今天凌晨透過臉書表示：「請各位韓家軍韓粉們出動前往，讓市長聽到高雄市民的聲音，讓市長知道我們的感受與訴求，唯一支持韓國瑜選總統。」

陳清茂強調，活動主軸要讓韓國瑜市長「感受」到高雄人，力挺韓國瑜市長前進總統府，完成台灣安全、人民有錢的之使命。

許多韓粉也紛紛在臉書分享活動訊息，強調「非韓不投，堅定支持」，甚至有韓粉說：「最快且最震撼的方法，就是辦一場挺韓國瑜選總統大遊行，讓全國百姓及高層都暸解民心所向」。

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