能潛水下1個月！北韓最早表態願售台灣潛艦技術

2019-04-20 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文先前指出，國造潛艦將於2025年成軍，有媒體調查指出，當時有17國樂於參與台灣「國艦國造」項目，就連北韓也想要販售自行研發的「絕氣推進系統（AIP）」，該技術能讓北韓潛艇在水下長達1個月，最終被我方婉拒。

根據《上報》報導，不願具名的政府人士透露，台灣「國艦國造」計畫在2016年開始後，北韓在眾多國家中，是第一個表示願意將「絕氣推進系統」賣給台灣的國家，對方在同年8月頒發「北韓勞動黨中央軍事委員會簽發正式授權書」，給予1名往返台灣與北韓的貿易商，要他將北韓各型潛艦、潛艇的目錄交給台灣政府。

消息人士提到，北韓拿給我國的價目表中，含有他們國產的「絕氣推進系統」，所有資料是該名貿易商藉由船舶暨海洋產業研發中心轉交到軍方手上，那時候美方對於「國艦國造」計畫態度尚未明確，因此我方派出潛艦專業人才，跟著貿易商前往中國遼寧邊界，在北韓丹東士與朝鮮軍會晤，證實他們真的是要賣給台灣潛艇技術。

但礙於我國對北韓實施禁運措施，最後並不考慮使用北韓技術；但據《自由亞洲電台》報導，台灣駐美代表處大使高碩泰否認上開事件，並提到台灣雖非聯合國成員，但自主性地配合安理會對北韓實施經濟制裁，因此並沒有與對方有軍購之間的來往。

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