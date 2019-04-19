支持館長還是羅智強？1.7萬網友有98％投給「他」！

2019-04-19 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府核准統促人士在上週舉辦「統一大遊行」，對此感到不滿的「館長」陳之漢，在直播中大肆批評國民黨與台中市長盧秀燕，也槓上了台北市議員羅智強。對此，粉專「不禮貌鄉民團」在臉書舉行網路投票，問網友「支持哪一邊」？截至19日晚間11點為止有1.7萬名網友參與投票，當中98％的網友表態支持館長。

「不禮貌鄉民團」今天在臉書發文說，上週舉行的「統一大遊行」因為遭到台灣人抵制而取消，「館長」譴責國民黨不敢站出來為中華民國發聲，卻遭到國民黨議員羅智強反嗆「不敢辯論，就把飆捍兩個字拆下來」。粉專對此建立了網路票選活動，詢問「你支持哪一邊」？截至今晚11點左右，約有1.7萬名網友參與投票，有98％的網友表態支持館長，僅有2％支持羅智強。

對此，網友也紛紛留言說「辯論什麼？直接上擂台」、「館長才是超正統深藍，反共支持中華民國，反對武力侵犯中華民國，雖然政治立場不見得一樣，但至少他有他正確且堅持不變的價值觀」、「任何人只要拒投KMT，我就可以考慮支持他」、「我認為館長才是我記憶中的國民黨，堅定的反共」。

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