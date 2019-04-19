批政府發共機繞台新聞挑釁 藍委：唯恐兩岸不亂

2019-04-19 23:03

［記者陳昀／台北報導］國民黨立委沈智慧今天在立院國是論壇發表對「兩岸政策」看法時表示，兩岸關係政策正確與否，會直接影響「國家安全、人民有錢」，她批評民進黨政府，每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂，只是為了選舉私心，人民不只需要民主和自由，也需要吃飯。

沈智慧表示，兩岸關係是歷任總統最重要的施政課題，選擇兩岸政策的方向時，如果對了，那就國泰民安，如果錯了，那就民不聊生，最不幸時，錯誤的兩岸政策還可能引爆戰爭、生靈塗炭。

沈智慧說，如果台灣人人有錢、國家安全，那就是在正確的道路上，但民進黨執政下並非如此，沒錢的人多了、受苦的人多了，民進黨政府關閉兩岸溝通管道，每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂，目的只是為了選舉的私心。

沈智慧表示，民進黨自詡台灣的民主化程度傲視亞洲，卻只會用嘴巴喊台獨、無法付諸實際行動，自我矛盾與荒腔走板的政治表演，把中華民國的民主搞成「煽動的民粹」。

沈智慧形容，「民主」是空氣，「自由」是水，沒有空氣、水，很難活下去，但只有空氣、水，還是活不下去，因為每個人都要「吃飯」，有飯吃，人才活得下去；民進黨不能只顧政治意識形態，而忽略「吃飯」這個經濟議題，讓台灣的民主、自由都變質了，變成了「台獨民粹」，不理性的兩岸政策，也封閉台灣、中國合作經濟發展的所有道路。

沈智慧表示，民進黨執政後，把民主搞成了民粹，製造台灣年輕人最黑暗的時代、「厭世」的一代，18塊吃一餐的孩童，民進黨製造了如此讓人痛徹心扉的悲慘台灣，「難道大陸人不會笑話台灣的『民主』嗎？搞政治的大人啊，你們的良心被狗吃了嗎？」

最後，沈智慧表示，正確或不正確的兩岸關係政策，會直接影響「國家安不安全、人民有沒有錢」這兩個人民的願望，兩岸是和平或戰爭，每天考驗著執政者的智慧，但顯然民進黨不顧台灣人吃飯問題，而想要藉著升高兩岸緊張局勢來撈取政黨利益、選舉利益，這種不負責任的政黨，應該被全民唾棄。

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