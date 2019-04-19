共機越台海中線 英議員發聲明嚴重關切

2019-04-19 22:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對中國軍機上月底刻意踰越台海中線，導致兩岸關係情勢緊張一事，「台英國會小組」 共同主席伊凡斯下議員（Nigel Evans, MP）及上議院副議長羅根勛爵（Lord Rogan）18日發表聯合聲明，對此表達嚴重關切，並強調此事件明顯已危及區域和平及穩定。

對此，外交部今發布新聞稿表示，對英國國會友台小組對我國展現的堅定支持與長期友誼，表達誠摯感謝。

台英國會小組共同主席伊凡斯與羅根也在聲明中表示，穩定的兩岸關係對於東亞區域及全球安定都極為重要，維護區域和平符合各方共同利益。任何改變現況的片面行動將有損兩岸關係的和平穩定；台英國會小組將持續支持捍衛兩岸關係現況。

外交部說，「台英國會小組」成員為英國會上下兩院跨黨派議員。該小組兩位共同主席發表上述聯合聲明，彰顯英國國會友人對北京企圖以軍事方式片面改變台海現狀的嚴正關切。外交部將持續與英方合作，深化台英關係發展，促進民主自由的共同價值，並致力維護區域的和平穩定。

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