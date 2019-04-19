「人前一套，人後一套」學者痛罵柯P：的確是混蛋市長！

2019-04-19 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因107年雙城論壇事件，遭北市議員李建昌痛罵「混蛋市長」。今（19）日柯文哲表示罵人前要調查清楚，要求議員把混蛋兩字收回去，並向他道歉。不過政治大學地政學系教授徐世榮表示，柯文哲也曾沒有查證，就派北市府政風處去北農調查前總經理吳音寧，事後也沒向吳道歉。徐世榮痛批柯文哲：「人前一套，人後一套，的確是混蛋市長！」

107年雙城論壇由台北市政府主辦，台北市議員許淑華、李建昌昨（18日）指控，柯為了避嫌，婉拒具有民進黨色彩的學者皆參加，也沒有邀請民進黨議員參加論壇，只邀請參加晚宴。李建昌更動怒大罵柯文哲「混蛋市長」。對此，台北市長柯文哲今早受訪時反嗆，罵人前要調查清楚，論壇的晚宴所有議員都有發帖子，是議員不來，而論壇則本來就沒有邀請議員，要求議員把混蛋兩字收回去，並向他道歉。

對此，徐世榮表示自己看到相關報導時頗為感慨。他指出，當時陳重文市議員指控北農吳音寧總經理送紅酒，對吳大肆的撻伐，引發社會龐大風波，那時柯文哲沒有要求陳重文提出證據，反而是派北市府政風處去北農進行調查，調查後發現根本就是烏龍一場，沒有這一回事。

徐世榮質問，柯文哲要求別人「罵人前要調查清楚」，但是他自己有做到嗎？柯文哲要派政風處去北農進行調查之前，怎麼沒有先跟陳重文查證呢？怎麼沒要求陳重文先出示證據調查清楚呢？而當政風處調查之後，發現此事根本就是子虛烏有的時候，柯文哲又何曾向吳音寧道歉過呢？徐世榮最後也痛批柯文哲：「人前一套，人後一套，的確是混蛋市長」！

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