柯P批中央「卡都更」 內政部反擊：法規早就實施

2019-04-19 18:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕有鑑於花蓮發生大地震，台北市長柯文哲今天砲轟「都市危險及老舊建築物加速重建條例」卡在內政部，還稱近5個月來北市公辦都更都為了等中央法令而停擺。對此，內政部政務次長花敬群強調相關法規早就實施，「連發生地震都想找人怪罪是很奇怪的行為！」

針對柯文哲的說法，花敬群今天在臉書上發文回擊，直指相關法規早就實施，並反批台北市申請危老重建的數量不是前兩名，「實在不應該」。文末他更接連留下：「連發生地震都想找人怪罪是很奇怪的行為」、「弄清楚再說話會比較好」、「這樣領導會搞死最優秀的台北市府同仁」、「這個社會比你與想像的聰明很多」等重話。

內政部隨後發布新聞稿指出，「危老重建條例」早就在前年5月施行，透過容積獎勵、賦稅減免等方式鼓勵100％整合的社區進行簡單、快速的重建，該條例實施至今已有214件申請，其中114件核定，速度比以往的都更還快。

至於柯質疑公辦都更停擺，內政部則說，「都市更新條例」在今年1月30日公布施行，營建署正以最快速度訂定相關子法，在新法制完備前，都更作業還是可以先做整備或逕依原規定辦理，並不會就此停擺，例如內政部去年8月成立的國家住宅及都市更新中心，目前就正在推動8大公辦都更案，而且台北市目前也有公辦都更案正在進行整合規劃，沒有停擺情形。

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