守住民主台灣 蔡英文：不團結沒有勝選希望

2019-04-19 17:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今天到宜蘭參加基層座談會，會中呼籲黨內支持者團結，蔡英文強調，2008年她把民進黨帶起來，不是她偉大，是民進黨支持者團結的意志，若這次黨內再團結，一定能打勝仗。

蔡英文回應台下支持者，指民進黨只有一個選擇，1加1絕對大於2；很多人民主機制用民調，「民調我一定不會輸，但黨會分裂，有競爭就有攻擊，黨要怎麼團結？」

蔡英文直言，很多人羨慕香港經濟不錯，但經濟不是一切，沒有民主自由，許多香港人來到台灣居住，許多人灌輸台灣人經濟要好，但更為重要的是民主自由，「沒有主權，哪裡有自由」。

蔡英文還跟支持者鼓勵，要對自己有信心，她說，他們做的事情是對的，對台灣好，把每一樣事情處理好，但是2020一定是團結的局，如果進入競爭階段，沒有團結的民進黨，台灣守不住，她可以很直接告訴大家「不團結就沒有勝選希望，也沒有民主的台灣。」

蔡英文強調，為何她可以在2008年把民進黨帶起來，讓民進黨團結，不是她偉大，是民進黨支持者強烈團結意志，若民進黨支持者再團結，一定會打勝仗。

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