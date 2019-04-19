不只朱立倫有淡水阿嬤 賴清德有台中、基隆太太加油

2019-04-19 17:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續中，前行政院長賴清德今天到台北市西門町舉辦新書簽書會，他表示，到台中簽書時，有一位6、70歲的太太，剛接受乳癌手術，帶著引流管幫他加油，希望他一定要排除困難走下去，相信這位太太的話也是很多人的心聲，也是支持他一直往前走的原因。他也強調，若台灣接受和平協議、九二共識，會失去真正和平。

賴清德今天到西門町辦簽書會，西門町門口有許多支持者舉牌迎接，也有不少外國觀光客好奇拍照。

賴清德表示，他以前在台北念高中、大學時，都來西門町看電影，覺得西門町比以前乾淨整潔很多，他今天來簽書感謝大家支持。

賴清德指出，他最近到各縣市簽書，都感受到支持者對他的強烈支持，他到基隆簽書時，有個年近30歲的太太，從新竹趕上去，為的就是要跟他說，台灣從來沒這麼危險過，她已經有小孩，很擔心台灣未來，要賴清德堅定走下去。「像她這樣默默支持我的人很多。」

賴進一步說，他到台中時，也有另一位6、70歲的太太，前一天才剛接受乳癌手術出院，帶著引流管，也來台中幫他加油打氣，這位太太也表達對台灣前途關心，一定要排除困難一步一步走下去。「相信她的話也是很多人心聲，這也是支持我一直往前走的原因。」

賴清德指出，大家擔心台灣安危，有人提出和平協議，也有人接受九二共識，即使中國國家主席習近平已經公開說，九二共識沒有一中各表，台灣只有像是香港這樣的一國兩制的前途而已。

賴清德認為，這種狀況下，如果我們接受和平協議這樣的作法，若是接受了沒有一中各表的九二共識，即使可以得到短暫和平，會失去真正和平。「不管是要維護台灣安全，維護台灣民主自由人權方式，或是許多人心中的中華民國，我們一定要作到獨立自主，就是自己當家作主，自己作自己的主人，不管是國家、個人程度，才能保護自己。」

賴最後強調，若可以得到大家支持，代表民進黨參選這次總統，他在大選中也會堅定捍衛國家主權和自由民主人權生活方式，他的主張就是「台灣自主，人民幸福」。

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