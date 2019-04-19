花錢討好人民會很好選 蔡英文：當總統不能這樣

2019-04-19 16:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今先到宜蘭市人文故事館用餐後，緊接著參觀宜蘭市親子館，並與鄉親座談，聽取基層聲音；她致詞時說，當總統就要對歷史負責，不能做4年總統什麼都不做，如果她什麼都不做，只是花錢討好每一個人，她現在就很好選，但她認為，不可以浪費人民給的4年，該做的事就是要做。

蔡英文說，台灣在外交上，現在國際朋友很多，中國如果打壓，國際上很多人替台灣講話，沒有人說台灣是麻煩的製造者，大家都覺得台灣是民主國家，有重視自己的主權，與民主自由的生活，這個是普世價值，所以有很多國家會支持台灣，現在是有史以來國際對台灣支持最強的時候。

蔡英文表示，她是國防上注入最多心血的總統，例如自主研發武器系統，以及跟國軍弟兄姊妹形成命運共同體的關係等，希望能與國軍一同保護這個國家，現在對年輕從軍者，國家也有很多照顧，志願役士兵月薪3萬元，戰鬥部隊再加5000元，已經有很多年輕人認為當兵是很好的生涯選擇，軍隊可以受最好的軍事訓練，還可以發展第2專長，與社會銜接，她強調，台灣的國防要靠自己，要越來越強。

談到國家經濟，蔡英文表示，她接總統的前一年，經濟還負成長，她接手時，很多人認為經濟成長率無法保1，但接下來持續成長，美國和中國貿易戰，全世界經濟受影響，但台灣的經濟預測成長率，被國際貨幣經濟往上調，代表政府處理經濟變局很得宜，現在台商回台投資已累積到千億，工作機會也增加1萬多個，而且還在持續增加。

蔡英文說，國家正走在正確的道路上，但要促進國家社會轉型真的很辛苦，在行政院長蘇貞昌上任後，把所有問題整理一遍，政策一項項問題都解決後，執政成效已開始浮現，節奏越來越清楚、越來越快，民意滿意度一直往上走，她對執政非常有信心，一定會讓台灣很不一樣。

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