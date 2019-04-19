不答應辯論就拆人招牌？館長「這比喻」酸爆羅智強

2019-04-19 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢因為日前發表與統獨有關議題，遭台北市議員羅智強嗆聲要求辯論，若不敢就把「飆捍」二字拆下。館長繼凌晨在臉書痛批國民黨「滿嘴民主，卻整天批鬥老百姓」後，又在臉書PO文，質疑難道自己也可以要求和巨石強森比摔角，對方不接受，就要求把「巨石強森」這四字拆下來嗎？

日前台中市政府核准統促會「和平統一」大遊行，館長怒嗆台中市長盧秀燕「腦袋有問題嗎」？結果被羅智強怒嗆是「憲法白癡」，二人就此槓上。羅智強更直接向館長下戰帖要求辯論，稱館長如果不敢接受挑戰，就將「飆捍」二個字拆下。

對此，館長今日凌晨發文痛批國民黨和羅智強，認為他們只會對付提出問題的國民，支持不民主的統一遊行，愧對國民黨先烈。館長稍後也已自己挑戰巨石強森做為比喻，他表示，如果自己要求和巨石強森比摔角，可以要求對方，若不接受挑戰，就把「巨石強森」四字拆下嗎？館長諷刺表示，「本國議員」就可以！

在館長臉書貼文下方，意見卻十分兩極。不少表示「之前支持」館長的粉絲表示對館長感到失望，有人要求館長「接受挑戰」，甚至怒嗆「這次就你錯阿」；不過也有網友替館長打氣，表示「謝謝館長愛台灣，守護台灣」、「藍營內心就是親中就是要統一阿 」、「做自己就好，因為別人的嘴或是阿貓阿狗亂吠，你真的無法一一拯救」。

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