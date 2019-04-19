長老教會王能祥：台灣關係法層次 高於美國國內法

2019-04-19 14:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣基督教長老教會長老王能祥今舉行返國記者會，王能祥在記者會上表示，雖然台灣關係法被視為美國國內法，但事實上，台灣關係法的層次遠高於國內法。

適逢台灣關係法立法40週年，長年旅居美國華府的台灣基督教長老教會長老王能祥特地返國召開記者會、宣布出版新書。王能祥在簡述自己當年與參議員裴爾（Claiborne Pell）、眾議員李奇（James A. Leach）共同努力合作推動台灣關係法的過程。王能祥說，台灣關係法在535位美國國會議員中，得到424位議員支持，相當難得。

未能出席記者會的美國在台協會處長酈英傑也特地致函祝賀，酈英傑在信件中表示，AIT希望能了解更多王能祥與美國國會一起推動台灣關係法的過程，因為台灣關係法的歷史值得探究與深思。

民進黨立委蕭美琴說，這本新書記錄了40年前海外台灣人如何在艱困的國際環境中替台灣發聲，也能讓更多台灣人了解到過去40年來，有多少人在為了台灣的國際空間努力。

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