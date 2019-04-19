一下韓國瑜、一下郭台銘 蔡英文：不信中國沒干預

2019-04-19 14:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今天到宜蘭出席基層座談會，有黨員提及民進黨目前困局，蔡英文回應時直言，明年大選是最關鍵一戰，可能是最後一次自由選舉，郭台銘、韓國瑜的神話是誰創造的，讓台灣人有錯誤想像？「中國沒有干預這一局？我不相信」唯有團結民進黨，才能讓改革延續下去。

蔡英文說，中國認為1124大選民進黨選不好，讓他們有機會，只要跟國民黨共同推出候選人，不用武力就能把台灣併吞，只要國民黨候選人上來，就進入到統一的進程。

蔡英文坦言，未來台灣恐連維持主權獨立的現狀都沒有；有美國學者認為明年是台灣有史以來最關鍵的選戰，可能是台灣最後一次自由選舉。

談及郭台銘、韓國瑜風潮，蔡英文也說，台灣一下子韓國瑜、一下子郭台銘，都是誰在創造這些神話，創造這些台灣人錯誤的想像，「中國沒有干預這一局？我不相信！」

蔡英文強調，民進黨只有一個選擇，1加1一定大於2，很多人主張用民主機制的民調，但民調下去黨一定會分裂，有競爭就會有攻擊，這個黨要怎麼團結？要讓政權延續下去，最好的方法就是團結。

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