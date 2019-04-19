拱郭卡韓？郝龍斌否認：幫所有參選人排除參選障礙

2019-04-19 12:18

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海董事長郭台銘17日宣布投入國民黨總統初選後，傳出是國民黨層峰「拱郭卡韓」，並由副主席郝龍斌居中穿針引線；郝龍斌上午在廣播節目「中廣論壇」上重申否認，並表示，黨中央不只不「卡韓」，後續也會幫所有參選人排除參選障礙，讓大家公平站上「伸展台」，而初選辦法不用操之過急，現在也不要逼高雄市長韓國瑜對參選總統表態。

郝龍斌指出，外傳自己參與勸進郭台銘不是事實，像郭這種大企業的經營者，一定很有主見、看事情透徹，不容易受他人影響，郭願意參選，就是基於使命感與個人決定，要拚經濟、維持兩岸和平，並讓台灣走向國際，以郭全台首富身分，已與各國領袖平起平坐，當總統後也會有很多限制，卻願意參選，他也為之感動、意外。

面對外界質疑國民黨層峰「拱郭卡韓」，郝龍斌表示，郭台銘跟國民黨聯繫密切、每次選舉出錢出力，說他是失聯黨員是不公平的，黨中央幫他解決黨員身分的障礙也是應該的，但韓國瑜現在就是最強候選人之一，黨中央不只不「卡韓」，後續也會協助所有候選人排除障礙，讓大家「走上伸展台」，透過公平機制初選。

然而，郝龍斌說，現在不適合要求韓國瑜公開表態，他還要面對高雄市民、高雄市議會等問題，但不是韓國瑜不表態，黨中央就什麼都不做，他個人認為，初選辦法不用急，進中常會前，黨主席吳敦義要和所有參選人會面，積極了解其意願、障礙，擬出一個大家都能接受的初選辦法，並透過公平、公開、公正的競逐，最後團結、合作勝選。

郝龍斌將2020總統選舉定調為「中華民國保衛戰」，他說，民進黨不認同九二共識、稱九二共識是一國兩制，且親美反中，是在迷惑、激起台灣人仇中、反中情結，這對台灣、中華民國的長遠發展不是好事，台灣唯有莊敬自強，才能維持和平安全。

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