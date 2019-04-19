不滿中央法令卡住公辦都更 柯P再嗆中央：雙子星要審到何時

2019-04-19 12:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕花蓮昨發生規模6.1地震，北市長安東路與信義路四段均出現大樓傾斜災情，老舊房屋再度引發關注。台北市長柯文哲今早受訪時表示，公辦都更相關條例通過，施行細則卻還要拖5個月，北市所有公辦都更都停下來等中央法令，「有時候很想把他掐死，但能怎麼辦」，氣到不行的柯文哲再嗆中央，「雙子星你們到底要審到什麼時候」，國家大事不要耽誤。

柯文哲今早接受媒體聯訪，媒體問到有關危老建物的都更，卡在內政部的建築相關法規一事，對此柯文哲說，這個他前幾天罵過，1月時通過公辦都更相關法令，但施行細則卻要拖到6月，這5個月北市所有公辦都更全部停下來。

柯文哲嘆氣說，「唉唷，這就是、這就是喔...」話欲言又止，柯又說，「你罵他齁，有時候想把他掐死，但可是能怎麼辦」，這5個月期間台北市整個公辦都更停下來，在等中央法令。

柯文哲日前不滿經濟部投審會審查台北雙子星開發案動作慢，三度砲轟中央。柯文哲今早又再開罵，趁著這麼多媒體來，指「雙子星你們到底要審到什麼時候？」國家重大投資都可以這樣拖。

柯文哲不滿表示，他了解民進黨辦（總統）初選很忙，「但是拜託，國家大事不要去耽誤，像雙子星要卡到什麼時候，我都不曉得。」

媒體追問是否覺得中央故意卡，柯文哲則說，不是故意卡他，但他猜測很多案子都是一樣，只是這案子太大所以被拿出來；柯抱怨，西區門戶計畫市府已經全部做完，鐵道博物館、郵政博物館到現在還沒開幕，「大家認真做事一點」，「初選會有吵架OK，沒有問題，但該做的事還是要做」。

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