周錫瑋指陳水扁身體健康 「連署關阿扁」要遍地烽火

2019-04-19 12:10

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋在全台推動「連署關阿扁」活動，反對特赦陳水扁，今（19）天再與部分支持者以近來陳水扁多次曝光的新聞畫面，且5月9日將出席凱達格蘭學校活動的安排，指控陳水扁身體健康，違反保外就醫的規定，強調政府如果不把陳水扁關回去，他一定抗爭到底，到處街頭見。

周錫瑋說，連署已破20萬，但仍有許多政府的單位想把連署變成無效，因此，他除了推動連署，還會街頭見，要遍地烽火，讓人民都知道蔡英文包庇貪污的陳水扁，民進黨正打算組一個貪污的總統級聯盟，讓台灣變成貪污之島。

周錫瑋說，從之前陳水扁曝光的新聞影片，可以看出陳水扁笑得很開心、歌唱得很好，都沒看到手抖，他想請教法務部矯正署的醫生，「阿扁身體恢復健康沒？」周錫瑋認為，陳水扁的身體是非常好的，比一般人健康。

周錫瑋還說，陳水扁5月9日會出席凱達格蘭學校在大直典華辦的活動，並公開發表演講，他一定會去抗議，甚至預告陳水扁到時候可能會玩花樣、裝病，例如講的義憤填膺就倒下去 製造一些讓人同情的畫面，痛斥陳水扁是全世界最好的演員、最大的騙子。

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