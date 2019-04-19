施克和接任府副秘書長 林成蔚出任國安會諮委

2019-04-19 12:14

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於區域情勢的動態發展以及國內政經情勢的變化與因應，總統府發言人林鶴明今天中午表示，蔡英文總統今天決定聘請曾在扁政府時期擔任國安會諮委的學者林成蔚出任國安會諮委，前勞動部次長施克和擔任總統府副秘書長。

據悉，林成蔚曾在過去民進黨在野時期，蔡英文擔任黨主席期間，出任民進黨國際部主任，與小英關係良好。

林鶴明表示，林成蔚教授長年於日本執教，先後任教於日本北海道大學公共政策大學院、常葉大學法學部，不僅學養俱佳，更熟悉日本政情，人脈豐富，學術能力與實務經驗兼具。過去林成蔚教授擔任國安會諮委期間（2004至2008年），即主責對日溝通，實質促進台日關係的發展。

由於日本是影響亞太安全與區域穩定的重要關鍵國家。面對中國持續改變台海現狀、美中貿易衝突與戰略競爭日趨激烈，台灣與日本在各面向的合作，是亞太區域和平穩定的重要關鍵，也是雙方的共同利益，總統希望能借重林成蔚教授豐富的歷練與經驗，隨時掌握東亞區域情勢動態，以因應未來國際、兩岸的政經變局，因此，特聘他為國安會諮委。

林鶴明表示，施克和先生具有豐富的中央與地方施政經驗，先後於雲林縣政府擔任建設處處長與副縣長，並於行政院林全院長時期，先後出任行政院副秘書長與行政院辦公室主任，熟悉國家政務運作。目前擔任勞動部次長一職，對於勞動政策議題的推行，具有充分的實務經驗。

針對國內政經情勢的變化，為更有效強化總統幕僚能量，廣納各項議題的民意脈絡。林鶴明表示，施克和先生具有充分基層溝通經驗，對於勞工、農業與環境等議題熟悉，與NGO及各社團互動良好。總統也期待借重施克和先生過去豐富的中央與地方的行政經驗與政策溝通能力，強化與國內各界之互動，以因應政經情勢的變化與發展，特聘為總統府副秘書長，協助總統府相關業務的推展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/