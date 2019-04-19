蔡英文喊話合作 賴清德：進行君子之爭初選有助團結

2019-04-19 11:56

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文上午接受廣播節目專訪，被問到目前與行政院前院長賴清德的民調，都落後給藍營郭台銘、韓國瑜，蔡則說「如果我們合作，民調可能就有不同的情況」，被解讀為向賴喊話。賴清德今上午前往大龍峒保安宮祭拜，受訪強調他是參加黨內初選，並不是要脫黨參選，初選是民進黨引以為傲的制度，應要珍惜這民主制度，進行君子之爭初選，相信對後續團結有幫助。

賴清德今上午前往大龍峒保安宮祝賀保生大帝聖誕，被問到蔡英文團結合作的說法，賴清德表示，他的參選不是否定過去，而是希望能夠接棒承擔台灣的責任，因此非常希望能獲得國人支持，代表民進黨在總統大選贏得勝利，現在最重要的是要往前走，把治國理念清楚和社會大眾說明，相信大家看清楚民進黨的理念、治國藍圖，才有機會獲得支持。

賴清德進一步指出，初選是民進黨引以為傲的制度，甚至有其他政黨學習這套制度，所以應該要珍惜這個民主的制度，相信只要進行君子之爭初選，對後續團結有很大的幫助。

媒體詢問，若初選勝出是否可能找蔡當搭檔？賴清德說：「這個也是我們不斷強調團結的重要性，只要是一場君子之爭，初選對未來大選一定有幫助。」

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