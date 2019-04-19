國安局掣肘轉型正義 142件全列「永久保密」拒移交

2019-04-19 11:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國安局成轉型正義最大掣肘機關！國發會檔案局辦理第6波檔案徵集，向國安局徵集176件戒嚴時期的政治檔案，國安局僅移轉34件，剩下142件全列「永久保密」拒絕提供；對此，朝野立委要求國安局「交出真相」，盡快將檔案解密。

為還原歷史真相，促轉會向國安局調閱林宅血案、陳文成命案等21件政治檔案，國安局僅提供1件，其餘均列「永久保密」未提供，引發民進黨立委段宜康上週在立法院質詢不滿砲轟國安局。

事後，總統府祕書長陳菊、國安會祕書長李大維召集國安局等相關單位開會，督促進行檢討及解密事宜；據了解，國安局列為「永久保密」的政治檔案，不僅段宜康砲轟的那20件，還有上百件政治案件檔案，至今仍深鎖國安局庫房。

時代力量立委林昶佐提及，經辦公室進一步了解，檔案局最近辦理第6波政治檔案移轉，向國安局徵集176件，僅移轉34件，剩下142件全被列為「永久保密」，「大概打算讓真相永遠被掩蓋」。

林昶佐強調，「國家機密保護法」明訂，國家機密不得「為隱瞞違法或行政疏失」、「為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關之不名譽行為」，國安局這些資料被「永久保密」，若只為掩飾迫害人民作為，這是違法的。

對此，促轉會委員表示，國安局未移交給檔案局142件檔案中，包含促轉會向國安局調閱，卻被列「永久保密」不予提供的20件，促轉會已多次與國安局協調，專家學者亦認為應該解密，但國安局仍未解密。

委員強調，這100多件檔案都是戒嚴時期的政治案件，攸關能否還原歷史真相，及了解國安局在威權統治時期扮演何種中樞決策角色，轉型正義總結報告不能欠缺這塊歷史。

「莫再抗拒轉型正義，國安局應交出真相！」民進黨立委賴瑞隆痛批，國安局將政治案件列「永久保密」想掩飾什麼，有什麼戒嚴時期見不得人之事，不敢攤開讓國人知道？總統府、國安會應要求國安局檢討改進，讓數十年前歷史檔案公開，才能真正落實轉型正義。

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