郭台銘臉書談地震 意外引發韓粉、郭粉大混戰

2019-04-19 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕昨日發生規模6.1強震，宣布角逐國民黨總統提名初選的鴻海董事長郭台銘也在臉書發文談地震，底下留言卻是郭台銘支持者與高雄市長韓國瑜的支持者展開論戰。

郭台銘昨晚在臉書表示，這次的地震讓他想起去年永齡基金會前往日本，了解311災後重建的過程，並認為「天災從不選擇我們準備好的時間降臨，記憶應該遺忘無法承受的傷痛，但卻不能忘記反省與學習每次天災帶來的教訓。」他也祝福「希望每一次的天災都要有驚無險，天祐台灣，祝大家平安」。

然而底下網友卻展開論戰，挺韓的網友抨擊郭「很驚訝你是用媽祖有旨意這招來宣布參選，還挑在韓國瑜還沒回來時，有錢好棒棒，可以砸死人」、「郭台銘的背後是馬英九、郝龍斌、楊秋興、吳敦義，國民黨團的宮廷鬥爭，根~本~沒~有~變~過」。

挺郭的網友則駁斥「想太多以郭董的高度根本不用靠韓」、「韓國瑜想選就報名初選呀，何必扭扭捏捏的」、「中國人是比較支持郭先生的，起碼老郭敢說大實話」。

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